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Мужчина въехал в толпу людей на автопогрузчике в Китае

Происшествия
25 июня, 6:29 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 25, июня. /ТАСС

Один человек погиб

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ШАНХАЙ, 25 июня. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и более десяти получили травмы после того, как мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей утром в понедельник на востоке Китая. Об этом сообщается в опубликованном заявлении городского Управления общественной безопасности.

Причины произошедшего пока не установлены. На размещенном в сети видео автопогрузчик беспорядочно врезается в стоящие на перекрестке автомобили, таранит дорожные заграждения и переворачивает автомобили. Небольшой видеоролик заканчивается стрельбой по водителю транспортного средства, который не реагировал на призывы полиции.

За рулем оказался 45-летний уроженец города Суйхуа в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Расследование данного дела продолжается.

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