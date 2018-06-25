Дело о халатности бывшего мэра Уссурийска прекращено по истечению срока давности

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда прекратила уголовное дело о халатности в отношении бывшего главы администрации Уссурийска Сергея Рудицы в связи с истечением срока давности. Об этом в понедельник сообщила прокуратура Приморского края.

Ранее Уссурийский районный суд признал Рудицу виновным в халатности при заключении контрактов на работы по изготовлению паровых турбогенераторных установок для модернизации котельной. Как установил суд, подсудимый дважды подписал акты о работах, которые фактически не были выполнены, и дал указание перечислить подрядчику 8 млн рублей. При этом суд освободил Рудицу от наказания по амнистии. С приговором остались не согласны как адвокат подсудимого, так и сторона обвинения, в связи с чем дело отправлено в апелляционную инстанцию.

"В судебном заседании суда апелляционной инстанции осужденный указал, что не возражает о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда по апелляционному представлению государственного обвинителя отменила приговор и прекратила уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что вопрос о возмещении причиненного бывшим главой Уссурийска ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства в отдельном судебном заседании.

В апреле 2014 года подозреваемому в халатности мэру приморского города Уссурийска Сергею Рудице была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В августе 2014 года он подал в отставку по состоянию здоровья.