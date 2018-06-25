СМИ: в Таиланде ВМС присоединились к поискам пропавших в пещере Кхао Луанг футболистов

БАНГКОК, 25 июня. /ТАСС/. Группа ВМС Таиланда, состоящая из 17 человек, прибыла к пещере Кхао Луанг, расположенной в таиландском городе Хуахин, на поиски пропавшей футбольной команды. Как сообщила газета Bangkok Post, в понедельник рано утром военные приступили к поисковой операции.

По ее уточненным данным, внутри могут находиться 12 спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет и их 25-летний тренер. Отмечается, что пещера простирается на несколько километров и соединена с другими подземельями.

Сотрудники национального парка в субботу, 23 июня в 19:00 по местному времени (15:00 мск) обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и 11 велосипедов, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат игрокам и тренеру.

В первый раз работникам парка удалось пройти внутрь примерно на 3 километра, однако они были вынуждены вернуться из-за сильного дождя, который мог заблокировать выход. Прибывшие в воскресенье на место спасатели со специальным оборудованием пытались пробраться дальше в пещеру, но мутная паводковая вода и сильный ток не позволили им этого сделать.