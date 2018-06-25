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Подозреваемый в браконьерстве у берегов Крыма капитан украинского судна обжаловал арест

Происшествия
25 июня, 9:47 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 25, июня. /ТАСС

Жалобу рассмотрит Верховный суд Крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Капитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", задержанного пограничниками по подозрению в браконьерстве в Черном море у берегов Крыма, не признает вину и обжаловал решение об аресте в Верховном суде республики. Об этом ТАСС сообщил адвокат украинских моряков Эдем Семедляев.

"Да", - сказал адвокат, отвечая на вопрос, обжаловал ли капитан решение об аресте. По его словам, жалобу рассмотрит Верховный суд Крыма, дата пока не определена. "Вину он не признает, говорит, что был в территориальных водах Украины и [ничего] не нарушал. А если и нарушил, то о том, где мы находимся, знал только он, остальные ребята к навигационным приборам отношения не имели", - рассказал он.

Семедляев добавил, что капитан в настоящее время содержится в СИЗО Симферополя, в то время как еще четверо задержанных членов экипажа украинского судна находятся на территории крымского пограничного управления ФСБ в Балаклаве. "Им до сих пор ничего не предъявлено, мера пресечения не избрана. Полтора месяца их [допрашивали] в качестве свидетелей, никаких процессуальных действий с ними в настоящее время не проводится", - рассказал собеседник ТАСС.

Агентство пока не располагает комментариями погрануправления ФСБ.

Семедляев сообщил также, что, по словам родственников моряков, задержанные перестали принимать пищу. Адвокаты направили жалобы на действия пограничников в Следственный комитет, военную прокуратуру и военный суд, добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что задержанное 4 мая российскими пограничниками в Черном море у западного побережья Крыма судно "ЯМК-0041" приписано к черноморскому порту Очаков в Николаевской области Украины. На борту находились пять членов экипажа - граждан Украины. Судно вместе с экипажем сопроводили в Республику Крым, изъяли сети для ловли рыбы. Против капитана судна возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения"). На судно наложен арест.

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