Рослесхоз: ущерб от лесных пожаров в этом году превысил 2 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Сумма ущерба от лесных пожаров в регионах России в этом году превысила 2 млрд рублей, сообщил журналистам Рослесхоза Иван Валентик в кулуарах Национального лесного форума.

"Если говорить об ущербе текущего года, пока сумма предварительно оценивается в чуть более 2 млрд рублей по России в целом. Для сравнения: за прошлый год совокупная сумма ущерба была около 25 млрд рублей. Соответственно, за предыдущие годы она была в районе 50-60 млрд рублей. Однако пока еще рано подводить итоги, обычно это происходит в ноябре", - сказал он.

Он добавил, что в летнюю фазу сезона лесных пожаров наиболее опасны верховые пожары, которые распространяются при сильном ветре с большой скоростью и причиняют максимальный вред. "По лесным пожарам сейчас относительно фаза затишья. Весенняя часть лесопожарного сезона, как мы считаем, уже закончилась. Сегодня обстановка достаточно спокойная. Есть пожары, которые возникают от уже возникших сухих гроз, в основном на юге Якутии, Красноярского края. Это традиционная для последних лет причина возникновения лесных пожаров", - отметил глава ведомства.

По данным Авиалесоохраны на утро понедельника, леса продолжают гореть в 14 регионах страны. Основная часть природных возгораний приходится на два региона: в Красноярском крае на 21 участке огонь охватил почти 3,8 тыс. га, в Иркутской области горели 12 лесных территорий на площади 3,2 тыс. га.

Национальный лесной форум проходит в Хабаровске 24-25 июня.