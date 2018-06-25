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Фигурант дела о подготовке теракта в Казанском соборе получил 2,5 года лишения свободы

Происшествия
25 июня, 10:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, июня. /ТАСС

Шамиль Омаргаджиев признан виновным в незаконном хранении оружия и несообщении о преступлении

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Один из фигурантов дела о подготовке теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге Шамиль Омаргаджиев признан виновным в незаконном хранении оружия и несообщении о преступлении и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Шамиля Омаргаджиева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), ст. 205.6 ("Несообщение о преступлении") УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима со штрафом в 50 000 рублей", - говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания было установлено, что в середине декабря прошлого года Омаргаджиев во время обыска был ознакомлен с постановлением о производстве обыска по делу Евгения Ефимова об изготовлении взрывного вещества для совершения теракта в Казанском соборе. Омаргаджиев заявил тогда, что Ефимова он знает, но о причастности его к готовящемуся теракту не сообщил.

Вместе с тем, как утверждало следствие, Ефимов неоднократно обсуждал со знакомыми идею террористической атаки. В частности, по данным следователей, в ноябре 2017 года Ефимов получил от неустановленного лица одобрение идеи совершить атаку на Казанский собор, о чем сообщил Омаргаджиеву. Последний принял решение не обращаться в правоохранительные органы с заявлением. Найденные в квартире Омаргаджиева автомат Калашникова и патроны к нему, как пояснил подсудимый, он нашел, где именно - вспомнить не смог, сдать хотел, но забыл.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ ТАСС сообщили, что в Петербурге задержали семь участников террористической ячейки за подготовку терактов. По данным следствия, они планировали совершить 16 декабря 2017 года террористические акты путем самоподрыва террориста-смертника, а также убийства граждан и подрывы самодельных взрывных устройств в местах массового пребывания людей.

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