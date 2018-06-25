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Никиту Белых этапировали в колонию

Происшествия
25 июня, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Перед отбытием из СИЗО Белых был осмотрен тюремным врачом, отметили в Общественной наблюдательной комиссии

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Никита Белых

Никита Белых

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Осужденный за получение взятки экс-губернатор Кировской области Никита Белых отправлен из СИЗО "Лефортово" этапом к месту отбывания наказания. Об этом ТАСС сообщил в понедельник со ссылкой на представителя СИЗО ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Представитель СИЗО сообщил нам, что Никита Белых этапом отправлен в колонию к месту отбывания наказания", - сказал он.

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По словам Мельникова, перед отбытием из СИЗО Белых был осмотрен тюремным врачом и, соответственно, все необходимые лекарства были ему выданы. "Как обычно, место отбывания наказания не разглашается до прибытия осужденного в колонию", - добавил ответственный секретарь ОНК.

Белых был задержан с поличным в конце июня 2016 года при получении взятки в одном из московских ресторанов, в конце июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки".

10 мая 2018 года судебная коллегия Мосгорсуда признала законным обвинительный приговор Белых. Экс-губернатору учтен срок отбывания наказания с момента задержания в июне 2016 года, его имущество по-прежнему остается под арестом - оно будет обращено в доход государства в счет уплаты штрафа.

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