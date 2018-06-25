Никиту Белых этапировали в колонию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Осужденный за получение взятки экс-губернатор Кировской области Никита Белых отправлен из СИЗО "Лефортово" этапом к месту отбывания наказания. Об этом ТАСС сообщил в понедельник со ссылкой на представителя СИЗО ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Представитель СИЗО сообщил нам, что Никита Белых этапом отправлен в колонию к месту отбывания наказания", - сказал он.

По словам Мельникова, перед отбытием из СИЗО Белых был осмотрен тюремным врачом и, соответственно, все необходимые лекарства были ему выданы. "Как обычно, место отбывания наказания не разглашается до прибытия осужденного в колонию", - добавил ответственный секретарь ОНК.

Белых был задержан с поличным в конце июня 2016 года при получении взятки в одном из московских ресторанов, в конце июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки".

10 мая 2018 года судебная коллегия Мосгорсуда признала законным обвинительный приговор Белых. Экс-губернатору учтен срок отбывания наказания с момента задержания в июне 2016 года, его имущество по-прежнему остается под арестом - оно будет обращено в доход государства в счет уплаты штрафа.