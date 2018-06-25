В МЧС сообщили, что спасатели в Дагестане нашли тело одной из трех пропавших девочек

МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Тело одной из трех пропавших девочек, по уточненным данным, обнаружено в реке в Дагестане, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Ранее сообщалось о двух найденных телах.

"Обнаружение тела второй девочки пока не подтвердилось. В воде были найдены просто чьи-то вещи, которые ошибочно были приняты за тело ребенка. В настоящее время поиски продолжаются", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем трое детей (две девочки 7 лет и одна девочка 8 лет) пропали в селе Кикуни Гергебильского района Дагестана. На их поиски было привлечено более 800 человек. Тело одной девочки было обнаружено в реке Аварское койсу. Республиканский СУ СКР начал проверку.