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Состояние двух отравившихся аммиаком рабочих в Подмосковье стабилизировалось

Происшествия
25 июня, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось о четырех отравившихся рабочих завода "Моссельпром"

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Состояние двух рабочих птицеперерабатывающего завода "Моссельпром" (входит в группу компаний "Черкизово") в Подмосковье, попавших в больницу из-за отравления аммиаком, стабилизировалось. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ранее сообщалось, что в субботу четверо рабочих отравились аммиаком на заводе "Моссельпром" в селе Константиново Раменского района Московской области, двое из них скончались. Следственный комитет и прокуратура Московской области начали проверку по факту ЧП.

"Двое пострадавших в результате отравления на заводе "Моссельпром" продолжают находиться на лечении в Раменской центральной больнице. Их состояние оценивается как стабильное. Один пострадавший еще находится в реанимации, второй переводится в палату. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь", - сказали в пресс-службе министерства.

Группа компаний "Черкизово" создана в 2005 году как объединение АПК "Черкизовский" и АПК "Михайловский". В структуру группы входят восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов. Чистая прибыль "Черкизова" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2017 года составила 5,8 млрд рублей, выручка - 90,5 млрд рублей.

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