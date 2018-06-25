Экс-помощник Лукашенко незаконно решал вопросы в сигаретном бизнесе

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Задержанный за взятку бывший помощник президента Белоруссии, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко незаконно решал вопросы в сфере организации сигаретного бизнеса. Об этом сообщил в понедельник заместитель Генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук на пресс-конференции.

"Ровнейко получил взятку от руководителя крупного совместного закрытого акционерного общества за благоприятное решение вопроса в его пользу в части организации сигаретного бизнеса", - сказал Стук, не уточнив название компании. По его словам, "есть факт получения взятки, возбуждено уголовное дело, ведется расследование".

КГБ Белоруссии в конце мая задержал чиновника при получении взятки в $200 тыс. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 430 УК Белоруссии, которой предусматривается лишение свободы на срок до 15 лет. Президент Белоруссии, комментируя дело, заявил, что Ровнейко, общаясь с бизнесменами, вел себя как "преступник, самый настоящий бандит".