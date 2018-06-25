В Ростове в салоне автомобиля погибли двое детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Двое детей - трех и полутора лет - погибли в салоне автомобиля в Ростове-на- Дону, предварительно, из-за перегрева, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 23 июня 2018 года трое малолетних детей 13, 3 и 1,6 лет в течение нескольких часов находились одни без присмотра родителей по месту своего жительства в городе Ростове-на-Дону. По возвращению домой, родители обнаружили в своем автомобиле, припаркованном во дворе дома, двоих своих детей 3 и 1,6 лет без признаков жизни. Их 13-летняя дочь спала в доме", - говорится в сообщении.

По данным следствия, "предположительной причиной смерти детей является гипертермия" (перегрев организма). Следователем назначено проведение необходимых экспертиз.