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ФСИН не назвала колонию, куда этапировали Белых

Происшествия
25 июня, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Служба пояснила, что согласно закону о персональных данных распространение этой информации третьим лицам не допускается

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России подтвердила факт отправки осужденного к восьми годам лишения свободы за получение взятки экс-губернатора Кировской области Никиты Белых к месту отбытия наказания.

"В настоящее время осужденный Белых направлен для отбывания наказания в одно из учреждений уголовно-исполнительной системы", - сообщили в пресс-бюро ФСИН. Вместе с тем там не стали называть будущее место отбытия наказания. "В соответствии с федеральным законом "О персональных данных" распространение персональных данных третьим лицам не допускается", - напомнили во ФСИН.

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"О прибытии осужденного к месту отбывания наказания согласно статье 17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация учреждения не позднее 10 дней со дня прибытия направляет уведомление одному из родственников осужденного по его выбору", - добавили в пресс-службе.

Белых был задержан с поличным в конце июня 2016 года при получении взятки в одном из московских ресторанов. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48 млн рублей. Суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств и исключил из обвинения "вымогательство взятки". В мае Мосгорсуд подтвердил приговор. Срок приговора истекает в июне 2024 года.

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