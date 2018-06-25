ФСИН не назвала колонию, куда этапировали Белых

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России подтвердила факт отправки осужденного к восьми годам лишения свободы за получение взятки экс-губернатора Кировской области Никиты Белых к месту отбытия наказания.

"В настоящее время осужденный Белых направлен для отбывания наказания в одно из учреждений уголовно-исполнительной системы", - сообщили в пресс-бюро ФСИН. Вместе с тем там не стали называть будущее место отбытия наказания. "В соответствии с федеральным законом "О персональных данных" распространение персональных данных третьим лицам не допускается", - напомнили во ФСИН.

"О прибытии осужденного к месту отбывания наказания согласно статье 17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация учреждения не позднее 10 дней со дня прибытия направляет уведомление одному из родственников осужденного по его выбору", - добавили в пресс-службе.

Белых был задержан с поличным в конце июня 2016 года при получении взятки в одном из московских ресторанов. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48 млн рублей. Суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств и исключил из обвинения "вымогательство взятки". В мае Мосгорсуд подтвердил приговор. Срок приговора истекает в июне 2024 года.