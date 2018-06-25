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МВД Ингушетии подтвердило факт ранения двух человек после стрельбы в Назрани

Происшествия
25 июня, 14:52 UTC+3 МАГАС МАГАС 25, июня. /ТАСС

По данным ведомства, выстрелы, предположительно, были произведены из травматического оружия

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МАГАС, 25 июня. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате стрельбы, предположительно, из травматического оружия, в городе Назрани, сообщает пресс-служба МВД Ингушетии.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал, что инцидент со стрельбой произошел возле политехнического колледжа.

"Сегодня в городе Назрани на ул. Южная, в районе 9 часов 40 минут... [неизвестный], передвигавшийся на легковом автомобиле, произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия. После произведенных выстрелов нападавший скрылся. В результате ранения получили двое местных жителей, 1997 и 1999 годов рождения", - говорится в сообщении.

По данным МВД, пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Сейчас сотрудники полиции принимают все необходимые меры для установления личности и задержания нападавшего.

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