МВД Ингушетии подтвердило факт ранения двух человек после стрельбы в Назрани

МАГАС, 25 июня. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате стрельбы, предположительно, из травматического оружия, в городе Назрани, сообщает пресс-служба МВД Ингушетии.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал, что инцидент со стрельбой произошел возле политехнического колледжа.

"Сегодня в городе Назрани на ул. Южная, в районе 9 часов 40 минут... [неизвестный], передвигавшийся на легковом автомобиле, произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия. После произведенных выстрелов нападавший скрылся. В результате ранения получили двое местных жителей, 1997 и 1999 годов рождения", - говорится в сообщении.

По данным МВД, пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Сейчас сотрудники полиции принимают все необходимые меры для установления личности и задержания нападавшего.