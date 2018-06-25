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В аэропорту Грозного таможенники задержали женщину более чем с 6 кг ювелирных изделий

Происшествия
25 июня, 14:58 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 25, июня /ТАСС

Товары изъяли и отправили на экспертизу

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ПЯТИГОРСК, 25 июня /ТАСС/. Жительницу Чечни задержали в аэропорту Грозного за незаконный провоз более 6 кг ювелирных изделий, сообщила в понедельник пресс-служба Минераловодской таможни.

"В багаже пассажирки авиарейса Стамбул - Грозный должностными лицами чеченского таможенного поста выявлено 1169 ювелирных изделий, предположительно из золота и серебра (серьги, цепи, браслеты, подвески и кольца). Общий вес не указанных в декларации украшений превысил 6 килограммов", - говорится в сообщении.

По ее словам, ювелирные изделия были приобретены ею на подарки родственникам, а также для реализации на дому, а их общая стоимость составляет $8 тыс. При этом товарных чеков на покупку изделий она при себе не имела. "На данный момент товары изъяты и отправлены на экспертизу", - уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье "Недостоверное декларирование товаров".

Задержанной может грозить ответственность по статье 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей"), которая предусматривает штраф от 100 до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

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