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Спасатели прекратили поиск мужчины, выпавшего из неуправляемой лодки в Перми

Происшествия
25 июня, 15:59 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 25, июня. /ТАСС

Водолазы не обнаружили в районе места происшествия тело пострадавшего, его могло унести течением, считают спасатели

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ПЕРМЬ, 25 июня. /ТАСС/. Водолазы Пермской городской службы спасения прекратили работы по поиску мужчины, выпавшего из потерявшей управление моторной лодки у набережной Камы в Перми. Пострадавший не найден, об этом сообщили в понедельник в Главном управлении МЧС по Пермскому краю.

"На месте происшествия работала полиция и спасатели Пермской городской службы спасения. Спасатели дважды провели водолазное обследование дна в районе происшествия на глубине 10 метров, однако безрезультатно. Тело могло унести течением вниз по Каме", - прокомментировал ситуацию начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Гониченко.

Трагедия произошла в воскресенье у набережной Камы. На глазах у отдыхающих на набережной пермяков неуправляемая моторная лодка врезалась в береговое ограждение.

На данный момент установлено, что двое мужчин были в нетрезвом состоянии, когда шли на моторной лодке вверх по течению Камы. В результате маневрирования они потеряли управление над лодкой и выпали за борт. Один из мужчин смог доплыть до берега, другой ушел под воду. Оба мужчины были без спасательных жилетов.

Полиция устанавливает, кто из пострадавших управлял лодкой, добавил Гониченко.

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