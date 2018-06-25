Спасатели прекратили поиск мужчины, выпавшего из неуправляемой лодки в Перми

ПЕРМЬ, 25 июня. /ТАСС/. Водолазы Пермской городской службы спасения прекратили работы по поиску мужчины, выпавшего из потерявшей управление моторной лодки у набережной Камы в Перми. Пострадавший не найден, об этом сообщили в понедельник в Главном управлении МЧС по Пермскому краю.

"На месте происшествия работала полиция и спасатели Пермской городской службы спасения. Спасатели дважды провели водолазное обследование дна в районе происшествия на глубине 10 метров, однако безрезультатно. Тело могло унести течением вниз по Каме", - прокомментировал ситуацию начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Гониченко.

Трагедия произошла в воскресенье у набережной Камы. На глазах у отдыхающих на набережной пермяков неуправляемая моторная лодка врезалась в береговое ограждение.

На данный момент установлено, что двое мужчин были в нетрезвом состоянии, когда шли на моторной лодке вверх по течению Камы. В результате маневрирования они потеряли управление над лодкой и выпали за борт. Один из мужчин смог доплыть до берега, другой ушел под воду. Оба мужчины были без спасательных жилетов.

Полиция устанавливает, кто из пострадавших управлял лодкой, добавил Гониченко.