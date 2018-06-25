"Черкизово": рабочие фабрики "Моссельпром" погибли из-за нарушения техники безопасности

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Происшествие на птицефабрике "Моссельпром" (входит в состав группы компаний "Черкизово"), в результате которого погибли двое рабочих и еще двое были госпитализированы, произошло из-за несоблюдения техники безопасности труда. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе агрохолдинга.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что в субботу четверо рабочих отравились аммиаком на заводе "Моссельпром" в селе Константиново Раменского района Московской области, двое из них скончались. Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту ЧП.

"Несчастный случай произошел из-за несоблюдения рабочими техники безопасности труда. <…> В нарушение требований безопасности один из рабочих спустился в бункер за упавшим инструментом и там потерял сознание. Пытаясь оказать пострадавшему помощь, в бункер спустились еще трое сотрудников", - сообщили в пресс-службе "Черкизово".

Агрохолдинг начал внутреннее расследование и планирует оказать помощь и поддержку пострадавшим рабочим и семьям погибших.

В "Черкизово" также опровергли информацию о том, что причиной происшествия стало отравление аммиаком. "Роспотребнадзором взяты пробы воздуха. По данным исследований Роспотребнадзора, следов аммиака на территории цеха и птицефабрики не обнаружено", - заявили в пресс- службе.

Группа компаний "Черкизово" создана в 2005 году как объединение АПК "Черкизовский" и АПК "Михайловский". В структуру группы входят восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов.