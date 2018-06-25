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В Петербурге задержали группу иностранцев, совершавших кражи у болельщиков ЧМ

Происшествия
25 июня, 15:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, июня. /ТАСС

Гражданство задержанных не уточняется

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали четверых иностранных граждан, которые подозреваются в том, что прибыли в Санкт-Петербург с целью совершения краж у футбольных болельщиков. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

"Сотрудниками управления уголовного розыска Управления транспорта МВД России по СЗФО и линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в результате проведения оперативно- розыскных мероприятий выявлены и задержаны четверо иностранных граждан, подозреваемых в совершении кражи. Установлено, что за неделю до начала чемпионата мира по футболу они прибыли в Санкт-Петербург с целью совершения краж у иностранных футбольных болельщиков", - говорится в сообщении. Гражданство задержанных не уточняется.

С заявлением о краже сумки, в которой находились ноутбук, видеокамера, телефон и другие вещи на сумму 340 тыс. рублей, к сотрудникам транспортной полиции обратился гражданин Южной Кореи. Похищенная аппаратура была возвращена владельцу. Помимо кражи аппаратуры у южнокорейца, задержанные подозреваются в хищении сумки у китаянки в кафе Адмиралтейского района.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. В Петербурге уже прошли три мачта чемпионата, город готовится принять еще 4 матча.

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