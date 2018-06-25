СМИ: в Монпелье произошла стрельба

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Неизвестные открыли в понедельник стрельбу в городе Монпелье на юге Франции, один человек получил серьезные ранения и был госпитализирован. Об этом сообщила региональная газета Midi Libre.

По ее информации, инцидент произошел на северо-западной окраине города. Целью злоумышленников стал молодой человек в возрасте около 20 лет, который находился в одном из киосков рядом с остановкой трамвая. Пострадавший получил множественные огнестрельные ранения и был доставлен в городскую больницу Монпелье в критическом состоянии.

Обстоятельства случившегося пока остаются неясными. Сведений о местонахождении злоумышленников и мотивах их действий пока нет. В ходе стрельбы могли пострадать и другие люди, но подтверждения на данный момент нет. Район происшествия оцеплен полицией.

Как в свою очередь сообщил телеканал BFMTV, основной версией случившегося является криминальная разборка. Согласно данным источников, близких к следствию, расследование поручено региональному подразделению уголовной полиции Монпелье: специалисты по делам, связанным с терроризмом, пока не привлекались. По информации того же телеканала, с ранениями госпитализированы два человека, оба - в критическом состоянии.