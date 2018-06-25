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МАК создал комиссию по расследованию крушения частного самолета в Воронежской области

Происшествия
25 июня, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Инцидент произошел 23 июня

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ТАСС, 25 июня. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения 23 июня легкомоторного самолета в Воронежской области, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщается в понедельник на сайте МАК.

По информации МАК, 23 июня 2018 года в Петропавловском районе Воронежской области произошло авиационное происшествие с ЕЭВС (единичный экземпляр воздушного судна) самолетом "Небесный" RA-0003G, принадлежащим частному лицу. "В соответствии с российским воздушным законодательством, МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 23 июня при выполнении агрохимических работ в поле вблизи села Красноселовка Петропавловского района Воронежской области произошло крушение легкомоторного самолета "Бекас - Х32". В результате авиационного происшествия пилот 1968 года рождения погиб. Следствие рассматривает все версии произошедшего, в числе которых ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Кроме того, в связи с происшествием транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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