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Директора управляющей компании признали виновным в гибели четырех человек под Саратовом

Происшествия
25 июня, 16:39 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 25, июня. /ТАСС

Все четверо отравились угарным газом в одной из квартир дома, которым управляла данная УК

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САРАТОВ, 25 июня. /ТАСС/. Суд признал виновным директора управляющей компании в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть четырех человек в Саратовской области. Все четверо отравились угарным газом в одной из квартир дома, которым управляла данная УК, об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Директор одной из энгельсских управляющих компаний признан виновным по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц"), суд приговорил его к лишению свободы", - уточнили в СК.

В ноябре 2016 года в одной из квартир погибла хозяйка и трое ее гостей. Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, все они отравились угарным газом.

"Экспертизы подтвердили, что первостепенной причиной образования угарного газа в квартире явилось засорение дымоотводящего канала кухни и отсутствие ремонтно-профилактических работ ответственной организацией, то есть данной УК. Таким образом, именно бездействие директора стало причиной ЧП, которое привело к смерти людей", - отметили в СК.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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