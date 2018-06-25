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Разбор завалов в пострадавших от взрыва газа квартирах дома в Татарстане займет 10 дней

Происшествия
25 июня, 17:15 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 25, июня. /ТАСС

Взрыв произошел в восьмом подъезде, сейчас квартиры, расположенные в подъездах с первого по седьмой заселены, все коммуникации подключены

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КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Разбор завалов в пострадавших от взрыва газа квартирах в жилом доме в Заинске (Республика Татарстан), завершится в течение 10 дней. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе районной администрации.

"Сейчас определена подрядная организация, которая будет производить разбор завалов в пострадавших квартирах - эту работу планируется закончить за 10 дней, а потом уже восстановят [квартиры]", - сообщила начальник отдела по связям с общественностью, СМИ и межнациональным отношениям Амина Биккинина.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент квартиры, расположенные в подъездах с первого по седьмой заселены, все коммуникации подключены. Территория у восьмого подъезда, в котором произошел взрыв, огорожена, жители расположенных в нем картир расселены. "Им (жителям) было предложено временное место для проживания - только один человек воспользовался предложением, проживает в Ледовом дворце, остальные - у родственников и друзей", - сказал собеседник агентства, отметив, что на данный момент расселены порядка 40 человек.

Взрыв газа в Заинске произошел вечером 22 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате повреждения получили девять квартир на четвертом и пятом этажах. Пострадали десять человек, двое из которых впоследствии скончались в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

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