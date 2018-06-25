Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Киеве похищен человек, предположительно, сын ливийского дипломата

Происшествия
25 июня, 17:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, июня. /ТАСС

В городе введен план "перехват"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Неизвестные с применением силы похитили в центре Киева мужчину. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба полиции Киева.

"Киевские полицейские разыскивают злоумышленников, которые насильно посадили мужчину в автомобиль. Сообщение об этом событии на улице Тургеневской поступило от свидетелей. В столице введен план "перехват". Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - сказано в сообщении ведомства в Facebook.

По информации издания Insider, злоумышленников было двое, а похищенным является сын атташе посольства Ливии на Украине. "Во время осмотра места события выявлен и изъят паспорт гражданина Ливии на имя Абдусалам. В настоящее время Шевченковским управлением полиции решается вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по статье 146 УК Украины", - сообщило издание.

Указанная статья "Незаконное лишение свободы или похищение человека" предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до 10 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Ливия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Сборная России проиграла уругвайцам и заняла второе место в группе A
3
В Госдуму внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины
4
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости