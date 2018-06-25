В Киеве похищен человек, предположительно, сын ливийского дипломата

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Неизвестные с применением силы похитили в центре Киева мужчину. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба полиции Киева.

"Киевские полицейские разыскивают злоумышленников, которые насильно посадили мужчину в автомобиль. Сообщение об этом событии на улице Тургеневской поступило от свидетелей. В столице введен план "перехват". Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - сказано в сообщении ведомства в Facebook.

По информации издания Insider, злоумышленников было двое, а похищенным является сын атташе посольства Ливии на Украине. "Во время осмотра места события выявлен и изъят паспорт гражданина Ливии на имя Абдусалам. В настоящее время Шевченковским управлением полиции решается вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по статье 146 УК Украины", - сообщило издание.

Указанная статья "Незаконное лишение свободы или похищение человека" предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до 10 лет.