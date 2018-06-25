Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове

ТАСС, 25 июня. Девять человек получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси и грузовика в Саратове, сообщили ТАСС в минздраве Саратовской области.

"Пострадавших девять. Девять человек осмотрены бригадой медиков, четверо отказались от госпитализации, пятерых направили в одну из больниц. У всех состояние от легкой до средней степени тяжести, тяжелых нет, детей нет", - сказали в минздраве.

По данным Службы спасения Саратовской области, ДТП произошло на ул. Мясницкой в районе парка Победы. Маршрутное такси выполняло рейс по маршруту № 95 и столкнулось с грузовиком Hyundai.