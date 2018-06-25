Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове

Происшествия
25 июня, 17:22 дата обновления: 25 июня, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Четверо отказались от госпитализации, пятерых направили в одну из больниц, сообщили в региональном минздраве

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 июня. Девять человек получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси и грузовика в Саратове, сообщили ТАСС в минздраве Саратовской области.

"Пострадавших девять. Девять человек осмотрены бригадой медиков, четверо отказались от госпитализации, пятерых направили в одну из больниц. У всех состояние от легкой до средней степени тяжести, тяжелых нет, детей нет", - сказали в минздраве.

По данным Службы спасения Саратовской области, ДТП произошло на ул. Мясницкой в районе парка Победы. Маршрутное такси выполняло рейс по маршруту № 95 и столкнулось с грузовиком Hyundai. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саратовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Сборная России проиграла уругвайцам и заняла второе место в группе A
3
В Госдуму внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины
4
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости