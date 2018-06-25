Экс-руководителей банка "Первый Экспресс" в Туле приговорили к 19 годам заключения

ТУЛА, 25 июня. /ТАСС/. Бывший председатель правления банка "Первый Экспресс", работавшего в Туле, Константин Томенчук приговорен к 19 годам лишения свободы, такой же срок назначен экс-председателю совета директоров банка Сергею Худякову. Они обвинялись в хищении 5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь управления Судебного департамента в Тульской области Ольга Дячук.

"По решению Центрального районного суда Тулы бывший председатель правления банка "Первый Экспресс" Константин Томенчук и экс-председатель совета директоров Сергей Худяков приговорены к 19 годам лишения свободы каждый. Решение также объявлено еще по двум фигурантам дела: первого заместителя председателя правления банка Сергея Федичева приговорили к 17,5 годам заключения, начальника отдела ценных бумаг Юлию Воробьеву - к 16 годам заключения", - сказала Дячук.

Длительные сроки отбывания наказания, по ее словам, связаны с тем, что экс-руководители банка состояли в преступном сговоре, а это является отягощающим обстоятельством. "Все, кроме Воробьевой будут отбывать наказание в колонии строгого режима, он проведет заключение в колонии общего режима. Кроме того, суд приговорил Томенчука и Худякова к штрафам по 2,9 млн рублей, Федичева обязали выплатить 2,5 млн рублей, Воробьеву - 750 тыс. рублей", - отметила Дячук.

Как сообщалось ранее, бывшие руководители банка оказались на скамье подсудимых в апреле 2016 года. В зависимости от роли и степени участия, они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями УК РФ, в частности связанных с руководством преступным сообществом, мошенничеством, легализацией денежных средств, а также неправомерными действиями при банкротстве.

Так, Худяков и Томенчук от имени аффилированных им 33 организаций с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам. Всего ими были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме свыше 5,1 млрд рублей.

Уголовное дело состоит более чем из 300 томов, зачитывание приговора длилось более месяца.