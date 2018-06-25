Суд продлил Навальному испытательный срок на год по делу "Кировлеса"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы удовлетворил представление управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве и продлил на один год испытательный срок блогеру Алексею Навальному в рамках дела о растрате на предприятии "Кировлес", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Испытательный срок Навального должен был истечь летом этого года.

"Представление начальника филиала № 15 ФКУ УИИ УФСИН России по Москве о продлении испытательного срока и возложении дополнительной обязанности на условно осужденного Навального удовлетворить", - огласила решение судья Светлана Туманина.

Кроме того, суд обязал Навального являться в органы ФСИН для регистрации четыре раза в месяц, каждый рабочий понедельник.

Навальный, будучи условно осужденным по делу о растрате, нарушал общественный порядок, за что был привлечен к административной ответственности, в связи с чем уполномоченный орган потребовал продлить ему испытательный срок на один год. Блогер неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга. В частности, в мае Тверской суд Москвы арестовал его на 30 суток.

Ранее ФСИН за различные нарушения неоднократно просила суд заменить условное наказание Навальному на реальный срок лишения свободы, однако эти попытки успехом не увенчались. Вместе с тем районные суды неоднократно продлевали Навальному испытательный срок.

Заседание суда

Перед началом слушаний Навальный заявил ходатайство о переносе заседания. "Я заключил соглашение с адвокатом, который сегодня не может участвовать в процессе по причине болезни. Я не понимаю, в связи с чем мне сейчас суд хочет предоставить адвоката по назначению, если у меня есть свой адвокат. Ходатайствую о переносе заседания на 2 июля", - сказал Навальный.

Однако суд не нашел основания для удовлетворения данного ходатайства. "В связи с тем, что суд не нашел подтверждения о заключении соглашения с адвокатом, суд не находит основания для отложения заседания", - сказала судья.

Блогер в свою очередь заявил еще одно ходатайство об отказе от адвоката по назначению и удалении его из зала суда. "Я не понимаю, почему дело необходимо слушать именно сейчас и именно без моего защитника, с которым у меня заключено соглашение. Я заявляю ходатайство об отказе от адвоката по назначению и удалении его с заседания", - сказал Навальный.

Это ходатайство также было отклонено, после чего суд приступил к рассмотрению представления УФСИН России.

Доводы сторон

В своем выступлении представитель службы попросила продлить блогеру испытательный срок на один год. "Навальный в течение года допустил три случая нарушения общественного порядка и несколько раз им было пропущено посещение органов ФСИН. Прошу продлить испытательный срок на один год и обязать его являться в органы ФСИН для регистрации четыре раза в месяц", - сказала представитель службы.

Навальный просил суд не удовлетворять представление ФСИН. "Зачем я должен посещать ФСИН четыре раза? Это сделано специально, чтобы я не смог ездить в регионы, это сделано для того, чтобы затруднить мою политическую карьеру. Я не буду сидеть молча, меня лишили моего защитника, я прошу не удовлетворять представление ФСИН", - сказал он.

Дело "Кировлеса"

Ленинский суд Кирова 8 февраля 2017 года приговорил Алексея Навального к пяти годам условно по делу о хищении средств компании "Кировлес", второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров - получил четыре года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года, им также было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей каждому.

Это было повторное рассмотрение дела "Кировлеса" в Ленинском суде Кирова. В июле 2013 года суд вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор. Однако 16 ноября 2016 года президиум Верховного суда РФ отменил его и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с появившимися новыми обстоятельствами. Верховный суд занялся проверкой в связи с решением ЕСПЧ, который обнаружил в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

По версии следствия, Навальный в 2009 году ввел в заблуждение теперь уже бывшего директора ГУП "Кировлес" Вячеслава Опалева, склонив его к заключению заведомо невыгодного контракта. Опалев вместе с Навальным и Офицеровым совершили хищение путем растраты вверенного имущества - 10 тыс. кубометров лесопродукции "Кировлеса" на сумму свыше 16 млн рублей.

