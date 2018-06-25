Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 25 июня. Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в городе Ачинске Красноярского края. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в городском управлении ГО, ЧС и ПБ.

"На выезде из Ачинска столкнулись легковые автомобили ВАЗ и Hyundai. В результате ДТП погибли два человек, еще пятеро травмированы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, погибли двое взрослых, находившихся в автомобиле ВАЗ. Также среди пострадавших двое детей, но они получили легкие травмы, как и еще один взрослый пассажир Hyundai. Еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

