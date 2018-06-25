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В Индонезии в результате обстрела пассажирского самолета погибли три человека

Происшествия
25 июня, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Сообщается, что самолет перевозил полицейских

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ТАСС, 25 июня. Три человека погибли в понедельник в результате обстрела небольшого самолета в аэропорту провинции Папуа на востоке Индонезии. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местное полицейское управление.

По данным представителя правоохранительных органов, в понедельник утром неизвестные обстреляли пассажирский самолет Twin Otter внутренней авиакомпании Trigana, который перевозил полицейских. Они должны были обеспечивать безопасность на предстоящих в среду региональных выборах в провинции Папуа. Инцидент произошел сразу после приземления транспортного средства в аэропорту города Ндуга.

Отмечается, что все трое погибших являются гражданскими лицами. Ранения также получили два члена экипажа. Пострадавшие были доставлены в больницу, проводится расследование.

Угроза применения насилия членами сепаратистских группировок в провинции Папуа возрастает. Отмечается, что повстанцы требуют независимости самой восточной части Индонезии, которая богата природными ресурсами.

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