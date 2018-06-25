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СК проводит проверку из-за гибели туриста, упавшего в карельский водопад Кивач

Происшествия
25 июня, 19:05 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 25, июня. /ТАСС

По данным следствия, мужчина пытался сделать фотографию на фоне водопада, но упал в воду и погиб

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ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июня. /ТАСС/. Следователи в Карелии проводят проверку по факту гибели туриста из Ленинградской области, который решил сделать фотографию на фоне водопада Кивач, упал в воду и погиб. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК по республике.

"В Кондопожском районе проводится проверка по факту гибели мужчины на водопаде Кивач", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 17 июня мужчина упал в водопад, не смог выбраться из воды и погиб. 24 июня 2018 года тело мужчины обнаружено в реке.

Ранее сообщалось, что турист приехал в Карелию из города Кировск Ленинградской области. По словам директора заповедника "Кивач" Сергея Кожевникова, турист перелез через ограждение, чтобы сделать селфи.

Заповедник "Кивач" - один из старейших в России и первый в Карелии, учрежден в июне 1931 года. На его территории находится одноименный водопад, который является наиболее известным и доступным в Карелии.

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