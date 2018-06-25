КС не принял к рассмотрению жалобу экс-главы антикоррупционного главка МВД Сугробова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД России Дениса Сугробова, осужденного на 12 лет за организацию преступного сообщества.

Об этом говорится в определении КС, опубликованном в понедельник.

В своей жалобе Сугробов оспаривал конституционность ряда норм Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, примененных судами в его деле. Так, он ставил под сомнение конституционность статей, касающихся презумпции невиновности, положения свидетелей, судебного порядка рассмотрения жалоб и т.д.

Однако, как отмечается в определении КС, Сугробов по факту спорит не с самими с законами, но с их ошибочным, по его мнению применением. "Как следует из обращения, заявитель, по сути, не оспаривает конституционность правовых норм как таковых, а выражает несогласие с их ошибочным, на его взгляд, применением в его деле… Исходя из изложенного, КС определил отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сугробова Дениса Александровича, поскольку она не отвечает требованиям федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", - говорится в определении КС.

Дело Сугробова

Согласно обвинению, Сугробов в 2011 году создал преступное сообщество из числа подчиненных с которыми разработал общую схему совершения преступлений, которая заключалась в фальсификации доказательств, которые являлись основанием для уголовного преследования. Бывшее руководство ГУЭБиПК МВД таким образом создавало видимость успешного выполнения служебных задач.

Среди потерпевших, в отношении которых было инициировано незаконное уголовное преследование, главный врач ЦКБ, председатель правления компании Nanotec-Industries AG, глава администрации Смоленска, и. о. ректора Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса, врио руководителя Управления Росреестра по Московской области, директор департамента Счетной палаты. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими 30 человек. После задержания участников преступного сообщества незаконное уголовное преследование в отношении потерпевших было прекращено либо они были оправданы судом.

Мосгорсуд 27 апреля 2017 года приговорил Сугробова к 22 годам заключения, другие фигуранты также получили различные сроки. В конце 2017 года Верховный суд РФ смягчил приговор Сугробову на 10 лет - до 12 лет колонии строгого режима.