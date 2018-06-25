Полиция Киева освободила похищенного в центре города человека

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Киева установили местонахождение ранее похищенного в центре города мужчины. Об этом в понедельник сообщил начальник полиции Киева Андрея Крищенко.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники", - приводит его слова пресс-служба полиции Киева.

Крищенко отметил, что в настоящий момент полиция устанавливает лиц, причастных к происшествию.

Ранее в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что неизвестные с применением силы похитили в центре Киева мужчину. По информации издания Insider, злоумышленников было двое, а похищенным является сын атташе посольства Ливии на Украине. Во время осмотра места происшествия был обнаружен и изъят паспорт гражданина Ливии.