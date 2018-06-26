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Около 20 тыс. жителей Якутии остались без электроснабжения

Происшествия
26 июня, 3:29 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 26, июня. /ТАСС

В компании "Якутскэнерго" сообщили, что производится запуск резервного источника

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ЯКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. В Якутии в Вилюйском районе порядка 20 тыс. человек лишились электроснабжения. Причиной в Минэнерго назвали отключение высоковольтной линии "Сунтар - Вилюйск".

Там сообщили, что отключение охватило около 20 тыс. бытовых потребителей. Отмечается, что температура наружного воздуха при этом составляет 22 градуса, мощность потребителей, оставшихся без электроснабжения, оценили в 2,5 МВт. 

В пресс-службе "Якутскэнерго" сообщили о выезде бригады энергетиков для осмотра линии электропередачи. В компании сообщили, что специалисты производят запуск запасного источника.

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