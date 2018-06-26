Площадь контролируемых лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 3,3 тыс. га

ХАБАРОВСК, 26 июня. /ТАСС/. Огнем в лесах России на контролируемых территориях охвачено в общей сложности свыше 13,9 тыс. га. Площадь пожаров увеличилась за сутки на 3,3 тыс. га в основном за счет очагов в Красноярском крае, сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск (07:00 по хабаровскому времени) 26 июня на территории РФ действовало 96 лесных пожаров на площади 13 911 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

По данным на прошлые сутки, площадь контролируемых лесных пожаров составляла почти 10,6 тыс. га. Усилились пожары в Красноярском крае - на площади 7,3 тыс. га. Около 3,5 га горит в Иркутской области, почти 1,3 тыс. га - в Якутии, около 1,1 тыс. га - в Республике Тыва, порядка 300 га - на Чукотке, 50 га - на Камчатке, 11 га - на Алтае. Лесные пожары также были зарегистрированы в Хакасии, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области.

На тушении пожаров в регионах работают почти 1,8 тыс. человек, задействовано 243 единицы техники, на авиационном мониторинге и тушении - 99 воздушных судов. В нескольких субъектах работают также более 130 парашютистов-десантников. За прошлые сутки потушить удалось 53 лесных пожара на площади более 1,7 тыс. га.

Площадь лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территория, по данным на минувшие сутки, составляла 252,4 тыс. га. Эти пожары не тушатся, поскольку не несут угрозы поселениям и объектам экономики, а затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред.