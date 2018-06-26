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Прокуратура Камчатки проверит видео с призывом наказать карикатуриста за Николая II

Происшествия
26 июня, 8:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Ранее в прокуратуру края заявления подали местные жители, посчитавшие, что карикатура художника Дениса Лопатина оскорбляет чувства верующих

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ТАСС, 26 июня. Прокуратура Камчатского края организовала проверку на основании размещенной в интернете видеозаписи, на которой человек в одежде священнослужителя призывает наказать камчатского художника за карикатуру на Николая II. Об этом ТАСС сообщила во вторник старший помощник прокурора края Лариса Шунина.

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Ранее на видеохостинге YouTube была опубликована видеозапись, на которой человек в одежде священнослужителя обращается с призывом наказать карикатуриста с Камчатки, который изобразил святого великомученика Николая II в богохульном образе.

"На основании размещенной в сети информации органами прокуратуры организована проверка", сказала представитель надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года в полицию Камчатского края были поданы заявления от жителей региона, которые посчитали, что карикатура художника Дениса Лопатина оскорбляет чувства верующих. В полиции уточнили, что заявителей возмутил рисунок художника, который был продемонстрирован в октябре на его выставке, а затем на митинге в поддержку фильма Алексея Учителя "Матильда", который прошел в Петропавловске-Камчатском.

Тогда в возбуждении уголовного дела отказали, так как в рамках проведенной проверки полиции не удалось провести экспертизу картины, которая могла бы доказать действительно ли она оскорбляет чувства верующих. Тогда изображение обещали отправить на экспертизу. Комментарием УМВД Камчатского края по этому поводу ТАСС не располагает.

В мае 2018 года депутат Госдумы Наталья Поклонская направила депутатский запрос главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за отказа правоохранительных органов возбудить уголовное дело против Лопатина за карикатуру на нее и Николая II.

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