Более 30 подворий подтоплены в селе на севере Якутии

ЯКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Более 30 дворовых территорий подтоплены в селе Сватай Среднеколымского района на севере Якутии из-за паводка на реке Алазея. Гидрологи прогнозируют рост уровня воды, что приведет к новой волне паводка на севере региона, сообщили во вторник в региональном управлении МЧС.

"На территории республики подтоплен один населенный пункт - Сватай, в котором частично подтоплено 34 дворовых территории с населением 193 человека, в том числе 62 ребенка. Отселение не проводилось", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подготовлено два пункта временного размещения на 140 мест, которые обеспечены всем необходимым. По прогнозам гидрологов, на реке Алазея у трех сел в ближайшие трое суток продолжится рост уровня воды с интенсивностью от 1 до 3 см в сутки.

Для ликвидации возможных последствий в колымской группе районов региона работают свыше 220 спасателей.

Ранее власти Якутии уточнили ущерб от паводка, затронувшего этой весной и в начале июня 15 районов республики, сумма превысила 800 млн рублей.