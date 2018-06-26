Прокуратура проверяет жалобу пострадавших при пожаре жителей Петропавловска-Камчатского

ТАСС, 26 июня. Прокуратура Камчатского края организовала проверку по обращению жителей двухэтажного дома в Петропавловске-Камчатском, который сгорел 17 июня. Как рассказали ТАСС в ведомстве, заявители возлагают вину за случившееся на сотрудников пожарной охраны и местные власти.

"Это обращение поступило в прокуратуру Камчатского края в понедельник, по нему проводится проверка. Обратившиеся жалуются на МЧС и местную администрацию, говорят, что неоднократно сообщали о ветхости здания и его пожароопасности. В гидранте рядом с местом пожара не было достаточного напора, из-за чего своевременно приступить к тушению пожарные не смогли. Согласно тексту письма, во время тушения жителям не помогали психологи, никто не дал людям теплых одеял", - рассказал представитель надзорного ведомства.

Граждане, по его словам, также жалуются, что остались без документов.

Пожар в доме на улице Авиационной произошел утром 17 июня, его площадь составила около 600 кв. м. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило поздно, по прибытию пожарных горела кровля здания по всей площади, а также одно из помещений на втором этаже.