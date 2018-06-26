Взрыв в кратере вулкана на Гавайях спровоцировал землетрясение магнитудой 5,2

ТАСС, 26 июня. Сильный взрыв в кратере вулкана Килауэа на острове Гавайи, входящем в состав одноименного американского штата в Тихом океане, спровоцировал в понедельник землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 800 метров. После подземного толчка в кратере произошел еще один взрыв, однако меньшей силы. Как отметила USGS, вулкан Килауэа сохраняет высокую активность, и пока невозможно предсказать, когда она пойдет на спад.

Извержение Килауэа началось 3 мая и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек. С момента начала извержения Килауэа 3 мая примерно 600 домов и построек были разрушены потоками лавы.

Несколько тысяч человек были эвакуированы. Сообщалось, что в результате удара стихии пострадал как минимум один человек.