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Взрыв в кратере вулкана на Гавайях спровоцировал землетрясение магнитудой 5,2

Происшествия
26 июня, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Пока специалисты не знают, когда активность вулкана пойдет на спад

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© EPA-EFE/USGS HANDOUT

ТАСС, 26 июня. Сильный взрыв в кратере вулкана Килауэа на острове Гавайи, входящем в состав одноименного американского штата в Тихом океане, спровоцировал в понедельник землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 800 метров. После подземного толчка в кратере произошел еще один взрыв, однако меньшей силы. Как отметила USGS, вулкан Килауэа сохраняет высокую активность, и пока невозможно предсказать, когда она пойдет на спад.

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Извержение Килауэа началось 3 мая и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек. С момента начала извержения Килауэа 3 мая примерно 600 домов и построек были разрушены потоками лавы.

Несколько тысяч человек были эвакуированы. Сообщалось, что в результате удара стихии пострадал как минимум один человек.

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