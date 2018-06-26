Ветер повалил деревья и повредил крыши накануне выпускного в райцентре на Кубани

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Сильный ветер в райцентре Тимашевск на Кубани повалил десятки деревьев, привел к отключению электроэнергии в некоторых домах и повредил несколько крыш накануне общегородского выпускного вечера, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе районной администрации.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра и дождя в Тимашевском районе повреждены несколько участков электросетей и крыши частных домов, повалены деревья.

"Пострадал в основном центр города, сильно поврежден мемориальный сквер, парк. Деревья повалены, часть из них вырваны с корнем, когда деревья падали, повреждали провода. На сегодняшний день поступили заявления от восьми домов, где повреждена кровля, восемь автомобилей повреждено, известно про 40 обрывов электросетей. Пострадавших нет", - сказала представитель администрации.

По ее словам, восстановлением электроснабжения занимаются энергетики из Тимашевского и соседних районов. Больница, рядом с которой на провода упало дерево, не обесточена.

"Глава [Тимашевска] только что провел заседание комиссии по ЧС, обсудили, какие силы куда распределить. Глава поручил максимально всем подключиться и закончить все восстановительные работы до 15:00, потому что у нас сегодня на площади большой выпускной вечер", - добавила собеседница.