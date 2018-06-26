В результате столкновения семи автомобилей под Пензой погибли четыре человека

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Два грузовых и пять легковых автомобилей столкнулись в Пензенской области, в результате погибли четыре человека и пять пострадали.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Мокшанском районе на 565-м км автодороги М-5 "Урал" произошло столкновение пяти легковых и двух грузовых автомобилей. В результате четыре человека погибли и пять госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение на трассе после аварии не перекрывалось. Состояние пострадавших, а также причины и обстоятельства аварии устанавливаются.