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СМИ: в Японии неизвестный зарезал полицейского и застрелил охранника школы

Происшествия
26 июня, 10:29 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 26, июня. /ТАСС

Для задержания нападавшего стражам порядка пришлось применить оружие

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© REUTERS/Yuya Shino

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудник полиции и охранник начальной школы погибли в результате нападения неизвестного в северо-западном японском городе Тояма (административный центр одноименной префектуры).

Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

Злоумышленник вошел в полицейский участок в центре города и напал на одного из находившихся там сотрудников с ножом. Он нанес ему смертельное ранение и отобрал пистолет.

После этого он попытался убежать и выстрелил в охранника расположенной рядом с участком начальной школы, тяжело ранив его. Полицейский и охранник были госпитализированы, однако врачам не удалось спасти их жизни.

Сотрудники правоохранительных органов почти сразу задержали преступника, применив при этом оружие. В результате он сейчас находится без сознания в больнице.

Полиция выясняет личность и мотивы неизвестного. Инцидент произошел в оживленном районе города рядом с центральным железнодорожным вокзалом.

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