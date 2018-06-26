СМИ: в Японии неизвестный зарезал полицейского и застрелил охранника школы

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудник полиции и охранник начальной школы погибли в результате нападения неизвестного в северо-западном японском городе Тояма (административный центр одноименной префектуры).

Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

Злоумышленник вошел в полицейский участок в центре города и напал на одного из находившихся там сотрудников с ножом. Он нанес ему смертельное ранение и отобрал пистолет.

После этого он попытался убежать и выстрелил в охранника расположенной рядом с участком начальной школы, тяжело ранив его. Полицейский и охранник были госпитализированы, однако врачам не удалось спасти их жизни.

Сотрудники правоохранительных органов почти сразу задержали преступника, применив при этом оружие. В результате он сейчас находится без сознания в больнице.

Полиция выясняет личность и мотивы неизвестного. Инцидент произошел в оживленном районе города рядом с центральным железнодорожным вокзалом.