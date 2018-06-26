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В Псковской области бизнесмен заплатит 400 тыс. рублей за нарушение правил перевозки детей

Происшествия
26 июня, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

По результатам проверки выяснилось, что перевозчик не проводил технические осмотры транспортного средства, предрейсовые медицинские осмотры водителя, не соблюдал режим труда и отдыха водителей

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ТАСС, 26 июня. Перевозчик, по вине которого 22 мая пострадали семеро детей из Псковской области, выплатит штраф в размере более 400 тыс. рублей. Об этом по итогам проверки сообщает прокуратура региона.

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Ехавший из Пскова в Санкт-Петербург экскурсионный автобус, в котором находились 26 детей, попал в аварию 22 мая в деревне Цапелька Стругокрасненского района на трассе Санкт-Петербург - Невель. В процессе движения водителю автобуса стало плохо, и он съехал в кювет. По уточненным данным, всего в аварии пострадали 23 человека, 15 детей госпитализировали.

"По результатам проверки в результате принятых мер прокурорского реагирования индивидуальный предприниматель, осуществлявший перевозку детей, привлечен к административной ответственности по 10 статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях, общая сумма назначенного ему штрафа составила более 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В результате проверки было установлено, что перевозчик не проводил обязательные технические осмотры транспортного средства, предрейсовые медицинские осмотры водителя, не соблюдался режим труда и отдыха водителей, в том числе при организации перевозки детей в день происшествия.

Кроме того, нарушения выявлены при оформлении образовательной организацией сопроводительных документов, а проверка документов, предоставленных перевозчиком, проведена формально. "Располагая сведениями о том, что водитель автобуса накануне осуществлял длительный рейс и режим труда и отдыха им нарушен, представители школы все же согласовали поездку", - поясняется в сообщении прокуратуры с пояснением, что согласовавший эту поездку представитель школы привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", продолжается.

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