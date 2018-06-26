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Полицейские задержали подозреваемого в смертельном ДТП в Москве Михаила Исаханова

Происшествия
26 июня, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в совершении ДТП в Москве, в результате которого погибла беременная девушка, задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") УК РФ", - сказал собеседник агентства. По его словам, санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее СМИ сообщали о том, что Михаил Исаханов, работавший в университете "Синергия", стал участником ДТП в Москве, в результате которого погибла девушка, находившаяся на девятом месяце беременности. Исаханов, по данным СМИ, после происшествия был уволен из института.

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