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Движение на трассе "Урал" частично восстановлено после ДТП под Пензой

Происшествия
26 июня, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В настоящее время на участке, где произошла авария, завершаются работы по расчистке, после чего для движения откроют вторую полосу

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ТАСС, 26 июня. Движение на федеральной автодороге М-5 "Урал" частично восстановлено в Пензенской области после ДТП с участием семи автомобилей. Об этом во вторник сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

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"Частично уже возобновилось движение - пока только осуществляется по одной полосе, но в скором времени трассу совсем откроют… На время проведения аварийно-спасательных работ с момента ДТП и до 12:00 мск была закрыта", - сказала она.

Шупилова уточнила, что объезд был организован через город Каменку. По ее словам, в настоящее время на участке, где произошла авария, завершаются работы по расчистке, после чего и вторая полоса будет открыта для движения.

Ранее сообщалось, что в Мокшанском районе Пензенской области на 565-м км автодороги М-5 "Урал" произошло столкновение пяти легковых и двух грузовых автомобилей. В результате погибли четыре человека и пять пострадали. Власти региона обещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

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