Директора фирмы из Тамбовской области подозревают в невыплате зарплаты 75 работникам

ТАМБОВ, 26 июня. /ТАСС/. Генеральный директор организации по производству электрооборудования из Тамбовской области стал фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы сотрудникам в течение нескольких месяцев на общую сумму 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, руководитель фирмы свыше двух месяцев с декабря 2017 года по май 2018 года не выплачивал 75 работникам заработную плату, в результате чего образовалась задолженность на общую сумму почти 4 млн рублей", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что деньги, которые своевременно поступали на расчетный счет фирмы, расходовались на другие нужды, в том числе на выдачу займов. Уголовное дело возбуждено по статье 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы").