Прокуратура выясняет причины более чем семичасовой задержки рейса в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Южная транспортная прокуратура выясняет причины более чем семичасовой задержки рейса в аэропорту Симферополя, летевшего в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В 13:30 мск самолет вылетел. Ситуация с правами пассажиров находилась на контроле. Выясняются причины задержки. Южной транспортной прокуратурой организована проверка", - сказал собеседник.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта, задержка превысила 7 часов. "Рейс задержался по техническим причинам, он уже улетел", - сказал представитель аэропорта, уточнив что самолет следовал в Москву.