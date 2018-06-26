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В московском банке пытались получить 4 млн руб. по поддельному исполнительному листу

Происшествия
26 июня, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Поддельным документом оказался исполнительный лист Малгобекского городского суда Республики Ингушетия

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Злоумышленник пытался получить почти 4 млн рублей страховых выплат по поддельному исполнительному листу из ингушского суда в банке в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Советник банка АКБ "Международный финансовый клуб" обратился в полицию с заявлением о том, что 20 июня неизвестный предоставил заявление с предъявлением исполнительного листа Малгобекского городского суда Республики Ингушетия от 24 мая для взыскания с ООО "СК Согласие" страхового возмещения, неустойки и штрафа на 3,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заявление в офис банка на Пресненской набережной привез курьер. Подразделения безопасности банка в ходе проверки установили, что суд не выдавал данный исполнительный лист. По данному факту полиция проводит проверку.

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