В московском банке пытались получить 4 млн руб. по поддельному исполнительному листу

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Злоумышленник пытался получить почти 4 млн рублей страховых выплат по поддельному исполнительному листу из ингушского суда в банке в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Советник банка АКБ "Международный финансовый клуб" обратился в полицию с заявлением о том, что 20 июня неизвестный предоставил заявление с предъявлением исполнительного листа Малгобекского городского суда Республики Ингушетия от 24 мая для взыскания с ООО "СК Согласие" страхового возмещения, неустойки и штрафа на 3,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заявление в офис банка на Пресненской набережной привез курьер. Подразделения безопасности банка в ходе проверки установили, что суд не выдавал данный исполнительный лист. По данному факту полиция проводит проверку.