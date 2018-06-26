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На Урале внедорожник въехал в толпу людей

Происшествия
26 июня, 14:41 дата обновления: 26 июня, 14:50 UTC+3

В результате инцидента пострадали два человека

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня./ТАСС/. Пьяный водитель внедорожника внедорожника въехал в толпу людей в Свердловской области, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы регионального Управления МВД Валерий Горелых.

"Данное ЧП произошло городе Полевской во дворе дома, водитель иномарки Land Cruiser по предварительным данным, перепутал педали газа и тормоза и наехал на людей. В больницу с места ДТП были доставлены две женщины, одна из них госпитализирована с предварительным диагнозом "Ушиб голени". Вторая отказалась от госпитализации, еще три человека успели отскочить", - сказал он.

По словам руководителя пресс-службы, мужчина ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, тогда он получил 200 часов исправительных работ. "Сейчас из-за нового ЧП в отношении него полиция возбудила очередное уголовное дело по статье УК РФ 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в нетрезвом виде", - заключил он.

Горелых также добавил, что полицейские спасли водителя от расправы. 

По данным местных СМИ ДТП произошло 24 июня.

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