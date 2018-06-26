Десять детей отравились в поезде Екатеринбург - Анапа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Новороссийская транспортная прокуратура начала проверку после того, как десять детей, ехавших в поезде Екатеринбург - Анапа, были госпитализировали, предварительно, с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

"Новороссийская транспортная прокуратура совместно с органами Роспотребнадзора Краснодарского края организовала проверку соблюдения прав пассажиров железнодорожного транспорта на оказание услуг надлежащего качества, безопасных для жизни и здоровья. По предварительной информации, 26 июня около 10:00 по прибытию пассажирского поезда № 289 сообщением Екатеринбург - Анапа на станцию Анапа были госпитализированы в медучреждения МБУЗ "Городская детская поликлиника" десять детей с признаками пищевого отравления", - уточнили в прокуратуре.

Следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль транспортной прокуратурой.

Как сообщили позже в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, по версии следствия, в поезде ехала организованная группа детей (625 человек) с сопровождением взрослых.

"Дети ехали в детский оздоровительный лагерь города Анапы "Жемчужина России". По прибытию сопровождающие детской группы обратились в медицинский пункт на железнодорожном вокзале станции Анапа Краснодарского края с жалобой, что у десяти несовершеннолетних детей боли в области живота. В результате обследования детей поставлен предварительный диагноз "Пищевое отравление". В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий", - сказали в пресс-службе.

По данным источника в правоохранительных органах, питание детей в поезде было организовано пассажирской компанией.