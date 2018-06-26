Еще один сотрудник новгородского Роспотребнадзора обвиняется во взяточничестве

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Уголовное дело сотрудника новгородского Роспотребнадзора, руководитель которого арестован за получение крупной взятки, передано в суд. Очередной фигурант обвиняется в получении взятки в размере 100 тыс. рублей, сообщила во вторник пресс-служба новгородской областной прокуратуры.

"По версии следствия, в апреле 2018 года обвиняемая совместно со своим руководителем потребовала от одного из новгородских предпринимателей вознаграждение в виде подарочных карт на сумму 100 тыс. рублей за предоставление в суд заведомо ложных сведений об устранении предпринимателем нарушений, что повлекло бы ему назначение более мягкого наказания", - говорится в сообщении.

20 июня также был арестован глава ведомства Анатолий Росоловский, который обвиняется в получении взятки в виде стоматологических услуг на 496 тыс. рублей. Как уточнили ТАСС в региональной прокуратуре, новый эпизод о взяточничестве в новгородском управлении Роспотребнадзора с делом Росоловского не связан. Преступные действия обвиняемая совершала со своим непосредственным руководителем. Вину в совершении преступления женщина признала и заключила с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело в отношении соучастницы обвиняемой в настоящее время расследуется региональным СУ СК России.