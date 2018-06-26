В Воронежской области осудили членов ОПГ, укравших из банкоматов 2,3 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 26 июня. /ТАСС/. Суд в Воронежской области вынес приговор шести участникам организованной преступной группы, которые украли из банкоматов 2,3 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Каширский райсуд вынес обвинительные приговоры шести участникам организованной преступной группы, укравшей из банкоматов более 2,3 млн рублей. Совершая преступления, они использовали маски, перчатки, надевали на обувь носки", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, преступники с лета по осень 2014 года по ночам взламывали двери в помещения с банкоматами и, распилив их, забирали деньги. "Суд признал шестерых участников преступной группы виновными в девяти преступлениях по статье 158 УК РФ ("Кража организованной группой в крупном и особо крупном размере")", - добавили в прокуратуре, уточнив, что организатору ОПГ назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, троим участникам - от 5 до 7 лет, двое получили условные сроки.