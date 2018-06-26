Воронежский суд приговорил к 17 годам заключения мужчину, утопившего годовалую дочь

ВОРОНЕЖ, 26 июня. /ТАСС/. Воронежский областной суд приговорил к 17 годам колонии мужчину, который в марте прошлого года из мести жене утопил в реке годовалую дочь, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления (СУ) СК по региону.

"Воронежский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 31-летнего жителя села Красноселовка Петропавловского района, убившего малолетнюю дочь, ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что 1 марта прошлого года мужчина пришел в дом к бывшей супруге, которая проживала с годовалой дочкой, и согласился немного посидеть с ребенком, пока мать будет заниматься домашним хозяйством. Но потом мужчина забрал девочку, украл золотые украшения бывшей супруги и незаметно ушел.

На поиски ребенка были подняты волонтеры, полиция, следователи, которые нашли тело девочки в реке у села Красноселовка Петропавловского района. В тот же день мужчину задержали в поселке Старая Меловая Петропавловского района, он признался, что таким образом хотел отомстить бывшей жене.