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Воронежский суд приговорил к 17 годам заключения мужчину, утопившего годовалую дочь

Происшествия
26 июня, 16:49 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 26, июня. /ТАСС

Ранее житель села Красноселовка признался, что убил ребенка, чтобы отомстить бывшей жене

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ВОРОНЕЖ, 26 июня. /ТАСС/. Воронежский областной суд приговорил к 17 годам колонии мужчину, который в марте прошлого года из мести жене утопил в реке годовалую дочь, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления (СУ) СК по региону.

"Воронежский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 31-летнего жителя села Красноселовка Петропавловского района, убившего малолетнюю дочь, ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что 1 марта прошлого года мужчина пришел в дом к бывшей супруге, которая проживала с годовалой дочкой, и согласился немного посидеть с ребенком, пока мать будет заниматься домашним хозяйством. Но потом мужчина забрал девочку, украл золотые украшения бывшей супруги и незаметно ушел.

На поиски ребенка были подняты волонтеры, полиция, следователи, которые нашли тело девочки в реке у села Красноселовка Петропавловского района. В тот же день мужчину задержали в поселке Старая Меловая Петропавловского района, он признался, что таким образом хотел отомстить бывшей жене.

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